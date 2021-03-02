شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا.. ونقله إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

وقالت ابنته الدكتورة عزة عباس الطرابيلي، إنها فؤجئت بحالته الصحية، أمس الأول، وشعوره بضيق شديد في التنفس، وآلام في الصدر، فأبلغت على الفور الإسعاف ونقلته لأقرب مستشفى وهناك تم تأكيد إصابته بالفيروس.

وأوضحت ابنته أن تشخيص الأطباء كان فشلًا في عضلة القلب والصمام بجانب إصابته بالفيروس، مما جعل حالته متدهورة وتطلب حجزه بالعناية المركزة بمستشفى العزل بالشيخ زايد.

وشكرت «عزة» الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، لتدخله للاطمئنان على والدها وسرعة تدحل الوزارة في رعايته وطالبت كل محبي الكاتب عباس الطرابيلي بالدعاء له بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن عباس الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري وله عمود يومي بصحيفتي «المصري اليوم» و«الوفد» ومن مواليد محافظة دمياط سنة 1936، وعمل رئيس تحرير جريدة الوفد 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق.

من أهم أعماله «أحياء القاهرة المحروسة» و«غرائب الأسماء المصرية والعربية» و«من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق».