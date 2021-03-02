شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تشغيل خط المياه الجديد في العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، عملية تشغيل خط المياه الجديد في منطقة العمرانية استعدادًا لفصل الصيف المقبل، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة في بيان، الثلاثاء، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قامت بأعمال تشغيل الخط لتجربته، ومراجعة إتزان المياه بجميع أطراف الشبكة، الأمر الذي قد ينتج عنه بعض العكارة في المياه ما يستلزم استمرارية ضخ المياه لحين الانتهاء من نسبة العكارة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي العمرانية، بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة الانتهاء منها للتخفيف على المواطنين.

من جانبها، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة فتح جميع الحنفيات، بجميع العقارات والوحدات السكنية، وخاصة الجراجات، ومداخل العقارات، وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياه بصورتها الطبيعية .

وأكدت الشركة على توفير سيارة مياه شرب نقية في جميع الأماكن المتأثرة، وللطوارئ، يتم الاتصال على 125 الخط الساخن، لتلبية أي احتياجات للمواطنين على الفور.