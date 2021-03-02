شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الفصل الدارسي الأول لليوم الثالث على التوالي بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2020- 2021) لليوم الثالث على التوالي للصف الثاني الثانوي العام، بالإضافة إلى امتحان الصف السادس الابتدائي مجمع ومتعدد التخصصات بمختلف محافظات الجمهورية.

ففي الغربية، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ناصر حسن إن 31 ألفًا و215 طالبًا وطالبة نظام انتظام وخدمات يؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي على التابلت، و3 آلاف و655 طالبًا بنظام المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا بـ 136 مدرسة على مستوى 10 إدارات تعليمية بالمحافظة في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق.

وأضاف: «أن المدارس شهدت إجراءات وقائية وصحية للحد من انتشار كورونا، حيث إنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم تقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان الامتحانية بما لا يزيد على 14 طالبًا».

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتلقى أي مشكلة تتعلق بالامتحان على تليفون (0403333551) من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً طوال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التي تعمل على وضع حلول فورية لمشاكل جميع الطلاب.

وفي شمال سيناء، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان «إن امتحانات الصف السادس الابتدائي يؤديها 8819 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي امتحانات الصف الثاني الثانوي 3019 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة».

وأشار إلى أن الامتحانات يؤديها تلاميذ الصف السادس مجمعة ومتعددة التخصصات ورقيًا، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت بالمدارس وفي لجان مؤمنة، وأنه سيتم إجراء الامتحانات الورقية المجمعة.

من جهته، وجه المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة رؤساء مراكز ومدن المحافظة بمتابعة امتحانات نصف العام الدراسي على مستوى مدارس المحافظة، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء الطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وفي الوادي الجديد، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور سمير النيلي: «إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل السادس الابتدائي بلغ 5705 طلاب وطالبات بالمدارس المختلفة بإدارات المحافظة التعليمية الخمس في 151 لجنة».

وأوضح أنه منذ بدء الامتحانات وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصًا على سلامة الجميع، والتأكيد على استعدادات اللجان لاستقبال الطلاب مع توفير المناخ والجو الهادئ لأداء الامتحانات بكل سهولة.

وأكد أن مدارس المحافظة الثانوية تواصل امتحانات الصف الثاني الثانوي العام والثاني الفني وطلاب المدارس الخاصة وسط إجراءات احترازية، مشيرًا إلى أن 2428 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بالتعليم الفني بـ13 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف أنه يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع، والصف الثاني الثانوي لطلاب الدمج امتحانات نصف العام الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن العمليات تتابع من خلال شبكة سكايب سير الامتحانات الإلكترونية، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق على مستوى 27 لجنة.