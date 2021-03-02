شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : تطوير 4 مراكز لتجميع الألبان في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية إنه تم تطوير 4 مراكز لتجميع الألبان في القليوبية من جملة 13 مركزا منتشرة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وإن عمليات التطوير تمت بقروض ميسرة من البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى أنه يتم تجميع الألبان من المربيين على مستوى المحافظة ويتم الحفاظ على جودتها وتصنيع جميع مشتقات الألبان.

أضاف «زايد»، في تصريحات صحفية، أنه يبلغ إجمالى ما يتم تجميعه يوميا على مستوى المحافظة من 50 إلى 60 طن ألبان يوميا وعلى سبيل المثال يوجد في منطقة ميت نما بقليوب مركزا للتجميع يجمع يوميا ما يتراوح بين 4 إلى 5 أطنان يوميا من الألبان من المربيين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية أن هناك متابعة مستمرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية وتمويل وإقراض أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى 5% للإنشاء والتطوير، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان.