شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بكلية الحاسبات يقدمون هدية تذكارية لرئيس جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ العاملون بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وأهدوه درعًا وهدية تذكارية، تقديرًا لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم بشأن الانتهاء من التسويات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المالية، وذلك بحضور أمين عام الجامعة ومدير الكلية.

وأعرب العاملون عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بكافة العاملين في كافة المجالات بعد قراراته الأخيرة والتى تأتى في مصلحة العاملين ومنها دعمهم لاستكمال دراستهم بالشعب والبرامج بدعم 20%، تشجيعًا لهم وحرصه على تشجيعهم للتعليم المستمر.

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.

سبق وقد أعلن رئيس الجامعة عن ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية على التسويات للعاملين بالجامعة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم التسكين على المستويات الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية.