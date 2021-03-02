شكرا لقرائتكم خبر عن «افترض وفاة أشرف بن شرقي بكورونا».. سؤال امتحاني بـ«حقوق سوهاج» يغضب الزملكاوية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار سؤال في امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج غضب جماهير نادى الزمالك بعدما افترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الإمتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصرى الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الإمتحان من الطلاب الإجابة على أسئله وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولى.

ونشر نشطاء جماهير نادى الزمالك السؤال على صفحاتهم بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، مع اسم الدكتور واضع الإمتحان وصورته، ومرفق معها بوستات وتعليقات غاضبة تطالب إدارة النادى بسرعة مقاضاته، فيما جرى تداول المنشور بسرعة كبيرة بين صفحات جماهير النادى الأبيض، وانهالت التعليقات الغاضبة على المنشور والتى قالت عن الدكتور واضع الإمتحان أنه أهلاوى وأنه يكره اللاعب بن شرقى بسبب أدائه القوى مع نادى الزمالك، مهددين برفع دعاوى قضائية ضد واضع الإمتحان.

وأشرف بن شرقى لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز الجناح أوالوسط الهجومي مع نادى الزمالك، وفي يوليو 2019 وقع بن شرقي عقدًا مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم حتى 2022.

إمتحان القانون الدولى للفرقة الرابعة بحقوق سوهاج