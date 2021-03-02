شكرى يستقبل وزيرة خارجية السودان فى قصر التحرير ومؤتمر صحفي بعد قليل

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم صادق المهدى، وذلك لعقد جلسات مباحثات مشتركة ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وتناول اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يعقد الوزيران شكرى ونظيرته السودانية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات لاستعراض ملفات التعاون بين البلدين، والتعليق علي عدد من قضايا المنطقة.