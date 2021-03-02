شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الرئيس السيسى وجه بمد أذرع التنمية بكافة قطاعات شمال وجنوب ‏سيناء ‎ ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الحكومة على متابعة سير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى ‏مختلف القطاعات على أرض سيناء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس ‏مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ‏حول الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة فى محافظتى شمال ‏وجنوب سيناء‎.‎

وأكد رئيس الوزراء، أن سيناء تحظى بأولوية متقدمة على رأس أجندة الحكومة، مع ‏وجود توجيهات دائمة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد أذرع التنمية في ‏كافة القطاعات إلى هذه البقعة الغالية، لافتاً إلى الاهتمام البالغ بتطوير قطاع ‏التعليم ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة‎.‎

وأشار مدبولي، إلى التركيز على مجال التعليم الفني في كل المحافظات بوجه عام، ‏ومحافظتي شمال وجنوب سيناء على وجه الخصوص، باعتبارها أرضاً خصبة ‏لتوطين العديد من المشروعات في كافة القطاعات، لاستثمار الثروات الطبيعية ‏والتعدينية والفرص التي تتوافر في هذه المنطقة الواعدة، ودعم تلك المشروعات بأيدٍ ‏عاملة مدربة من أبناء سيناء لتوفير فرص عمل لهم‎.‎

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال التقرير إلى استمرار القيادات ‏التعليمية بالوزارة، فى إجراء زيارات ميدانية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لدعم ‏العملية التعليمية، وتذليل المشكلات الإدارية والفنية، إلى جانب قيام قطاع التعليم ‏الفني بتنظيم زيارات دورية إلى مدارس التعليم الفني بمحافظتي سيناء، لدعم ‏المعلمين والطلاب فنياً، لضمان تعزيز فرص التعليم الجيد، وتوفير التجهيزات اللازمة ‏في المدارس الفنية، لتقوم هذه المدارس بمد سوق العمل بالاحتياجات اللازمة، ‏وبالتالي دعم المشروعات القومية المختلفة بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة القادرة ‏على العمل والإنتاج والإبداع‎.‎

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن جهود تطوير الأبنية التعليمية التي تنفذها الوزارة ‏في محافظتي شمال وجنوب سيناء، نجحت خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ‏الآن، في إنشاء وتوسعة وإحلال 65 مشروعاً، بإجمالي 672 فصلاً، من بينها ‏إقامة 29 مدرسة جديدة بواقع 344 فصلاً، وإضافة 290 فصلاً جديداً إلى 33 ‏مدرسة قائمة على سبيل التوسع لاستيعاب الزيادة وتقليل الكثافة، فضلاً عن إحلال ‏‏3 مبان تعليمية متهالكة، بها 38 فصلاً‎.‎

وفي مجال التطوير التكنولوجي، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ‏إطار تنفيذ برنامج تطوير المرحلة الثانوية العامة، وتفعيلاً لخطة تنمية سيناء ‏والاهتمام بربطها بأحدث الأنظمة المتبعة في العملية التعليمية، فقد تم تنفيذ أعمال ‏البنية التكنولوجية، ومد كابلات الفايبر لعدد 39 مدرسة، وجار التنفيذ في عدد 7 ‏مدارس أخرى، كما تم توزيع 4565 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية‎.‎

وعلى نحو تفصيلي، ومن منطلق تركيز الدولة على التعليم الفني، باعتباره قاعدة ‏تخدم كافة مجالات التنمية بالعناصر المدربة، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير ‏التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجهود في محافظتي شمال وجنوب سيناء، نجحت ‏في افتتاح فصول للتعليم التجاري والصناعي بمدارس التعليم العام في مدينة الحسنة، ‏تضم تخصصات تركيبات ومعدات كهربائية، وجار انشاء مدرستين صناعيتين في ‏مدينتي الحسنة ونخل، إلى جانب إنشاء مدرسة تجارية في منطقة رأس النقب، ‏وأخرى صناعية ملحقة بإحدى مدارس التعليم العام‎.‎

وأضاف الوزير، أنه تم افتتاح مدرسة تجارية جديدة بشرم الشيخ، لتلبية احتياج سوق ‏العمل بالمحافظة، وافتتاح مدرسة صناعية أخرى في بئر العبد، تضم تخصصات ‏الإلكترونيات، والسيارات، وتشكيل ولحام المعادن، والزخرفة والإعلان، كما يتم ‏إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للبنات في بئر العبد تضم تخصصين جديدين لخدمة ‏البيئة لأول مرة، وهما الطاقة المتجددة والجلود بخلاف قسمي الملابس والزخرفة ‏والإعلان‎.‎

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه تم تخصيص أرض في منطقة وسط سيناء، لإنشاء ‏أول مجمع للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، يشمل مدارس للتعليم الفني ‏بالأقسام : صناعي، وزراعي، وتجاري وفندقي، تضم تخصصات جديدة لخدمة ‏مجالات التنمية والثروات الموجودة في المنطقة ومنها الزجاج، والرخام والجرانيت، ‏والغزل والنسيج والكليم، والجرارات والآلات الزراعية، وصناعة المراكب والصناعات ‏البحرية، لافتاً إلى وجود صوب زراعية، ومزارع للتعليم والتدريب، للمساهمة في زيادة ‏الإنتاجية من خلال استخدام الوسائل العلمية الحديثة، بالإضافة إلى مدرسة فنية ‏لخدمة المجال السياحي‎.‎