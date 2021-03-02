شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تأمر بضبط وتحريز مستحضر "ميبفرين" من الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا رقم 10 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق من دواء ميبفرين بالأسواق والوحدات الحكومية، بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر.

وأوضحت الهيئة أن دواء ميبفرين مضاد للتشنج ، يستعمل في التقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وغيره من الأمراض المشابهة.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع"، وذكر الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، بأن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.