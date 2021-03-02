شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوانا دايموند جروب» تطلق مشروع الـ100 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحو تنمية زراعية مستدامة وفي إطار خطة المشروع الوطني المصري لتحقيق نهضة زراعية مستدامة. تطلق شركة سلوانا دايموند جروب والتي تاسست في عام 2011مشروعها الرائد (مشروع المزارع النموذجية) والذي يعتمد علي النانو تكنوالوجي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي وذلك من خلال انشاء مائة قرية زراعية نموذجية علي مساحة 50الف فدان من الاراضي الصحراوية القريبة من العمران علي أن تكون القرية علي مساحة 500فدان باجمالي 5 ألاف مزارعة علي مستوي الجمهورية.

وتعتبر شركة سلوانا من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي على مستوى الشرق الأوسط واروبا وقد تأسست الشركة علي يد الشيخ فراس أبو هديب لتكون مبادرة اجتماعية لتحقيق الامن الغذائي وهي من الشركات الرائدة عالميا بالإضافة إلى أنها من أهم وأكبر الشركات عالميا في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها أهم وأكبر شركة متخصصة في الإنتاج الزراعي العضوي من خلال عملها على إدارة مجموعة من الشركات الاستثمارية التابعة لها في مجالات متعددة، مثل الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي، بدأت سلوانا ديموند 2020 بتدشين مشروع المزرعة النموذجية المتكاملة والبصمة المستقبلية 2040 وذلك باستخدام أفضل تكنولوجيا والجدير بالذكر أن سلوانا لها عدد من المشروعات الاستثمارية علي الاراضي المصرية في مجالات مختلفة.

فراس أبو هديب مؤسس ورئيس شركة سلوانا دايموند جروب

وقد حصلت مجموعة سلوانا علي شهادة الايزو 2015-9001 من المنظمة الامريكية (IAS) في مجال الجودة الشاملة وكذلك شهاده أيزو 22000-2018 في مجال سلامة الغذاء؛ وفي مجال السلامة والصحة المهنية طبقا ل(OHXS) الامريكية من منظمة ISO (45001)

وتهدف شركة سلوانا دايموند العالمية للاستثمار في المشروعات ذات العائد المرتفع للعميل وخاصة في مجال الامن الغذائي الذي يعتبر الركيزة الاساسية للمجتمعات ويمثل مشروع المائة قرية اهم مشروعات الشركة نحو تنمية مستدامة في مجال الاستثمار الزراعي والذي قد دخل حيز التنفيذ في العام 2020