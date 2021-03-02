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شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوانا دايموند جروب» تطلق مشروع الـ100 قرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نحو تنمية زراعية مستدامة وفي إطار خطة المشروع الوطني المصري لتحقيق نهضة زراعية مستدامة. تطلق شركة سلوانا دايموند جروب والتي تاسست في عام 2011مشروعها الرائد (مشروع المزارع النموذجية) والذي يعتمد علي النانو تكنوالوجي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي وذلك من خلال انشاء مائة قرية زراعية نموذجية علي مساحة 50الف فدان من الاراضي الصحراوية القريبة من العمران علي أن تكون القرية علي مساحة 500فدان باجمالي 5 ألاف مزارعة علي مستوي الجمهورية.
فراس أبو هديب مؤسس ورئيس شركة سلوانا دايموند جروب
وقد حصلت مجموعة سلوانا علي شهادة الايزو 2015-9001 من المنظمة الامريكية (IAS) في مجال الجودة الشاملة وكذلك شهاده أيزو 22000-2018 في مجال سلامة الغذاء؛ وفي مجال السلامة والصحة المهنية طبقا ل(OHXS) الامريكية من منظمة ISO (45001)
وتهدف شركة سلوانا دايموند العالمية للاستثمار في المشروعات ذات العائد المرتفع للعميل وخاصة في مجال الامن الغذائي الذي يعتبر الركيزة الاساسية للمجتمعات ويمثل مشروع المائة قرية اهم مشروعات الشركة نحو تنمية مستدامة في مجال الاستثمار الزراعي والذي قد دخل حيز التنفيذ في العام 2020
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