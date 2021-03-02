شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات مارس لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ انتظام صرف معاشات مارس اليوم الثلاثاء ،وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويتم صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:

1 - أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

2 - أن تكون سنوات كاملة.

3 - أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:

1 - دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2 - بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

ووفقا للمادة 4، يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.