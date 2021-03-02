شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد الصحة على ظهور السلالة المختفية من التسعينيات لفيروس شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يوجد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال، وفي مصر بداية من مطلع عام 2016 ومن قبل العالم كله يطعم الأطفال ضد نوعين فقط من فيروس شلل الأطفال وهم النوع الأول والثالث.
وتابعت: "النوع الثاني كان قد اختفي من العالم في التسعينيات ولكن ظهر في العالم 1150 حالة شلل أطفال مؤكدة من النوع التاني وقالت : في أطفال بداية من مواليد عام 2016 لم يحصلوا علي تطعيم ضد النوع الثانى من فيروس شلل الأطفال، وبالتالي تمت إضافته فى تطعيمات الأطفال الإجبارية من عام 2018 ولكن بالحقن.
واستكملت وزارة الصحة: حاليا تم إطلاق حملتين للتطعيم بالفم للنوع دا من الفيروس (النوع الثانى) ، وسيكون الفاصل بين الحملتين شهر، والذى حصل علي التطعيم في الحملة الأولى سيحصل عليه في الحملة الثانية .
وتشمل الحملة الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالنقط الفموية على أن تتوفر التطعيمات فى والوحدات والمراكز الصحية بسابين أحادى التكافؤ نمط 2.