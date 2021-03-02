شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور أساسية لعمل مبادرة الرئيس السيسى لتطوير وتنمية القرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، على عدة محاور أساسية لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا ورفع مستوى المعيشة بها، مثل رفع كفاءة المنازل وتوصيل الصرف الصحى وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية، ورصف الطرق.

وفيما يلى نوضح 7 محاور أساسية لعمل مبادرة حياة كريمة :

1- سكن كريم

ويتضمن هذا المحور رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

2- بنية تحتية

يتضمن مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

3- خدمات طبية

يتمثل فى بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية "سماعات ونظارات وكراسي متحركة.. وغيرها".

4- خدمات تعليمية

بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية.

انشاء فصول محو الأمية.

5- تمكين اقتصاد

تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

6- تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية

يتضمن هذا المحور تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية، توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.

7- تدخلات بيئية

كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.. وغيرها.