وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع شركة وادي النيل لتطوير 51 مركزًا صحياً



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الإثنين، مع المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية كإحدى الشركات المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس عاطف عيسى رئيس قطاع مشروعات الصحة بشركة وادي النيل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بـ 51 مركزًا بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمشروع، حيث تضم تلك المراكز 1500 قرية وتوابعهم من (عزب ونجوع)، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية أو إحلال وتجديد المنشآت الطبية وذلك وفقًا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى تزويد تلك المنشآت بالاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة طبية.

وأضاف مجاهد أنه تم الاتفاق على توفير 510 سيارات قوافل علاجية متنقلة وذلك في إطار الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى أثناء فترة التطوير والوصول إلى المواطنين بجميع المناطق النائية للتيسير عليهم في الحصول على أفضل خدمة طبية.

ومن جانبه توجه المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، بالشكر للدكتورة هالة زايد على ما تبذله وزارة الصحة من مجهودات للنهوض بالمنظومة الصحية، وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا في مصر، مثمنًا الشراكة والتعاون الناجح بين وزارة الصحة والسكان وشركة وادي النيل في العديد من المشروعات وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي تشهد معدلات إنجاز كبيرة على أرض الواقع في وقت قصير بما يخدم المريض المصري.