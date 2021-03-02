بزعم استثمارها في الأدوية.. سيدة تستولي على 17مليون جنيه من المواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ربة منزل اشتركت مع نجلها في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها بقيمة 17.4 مليون جنيه بالغربية.



تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين بقيام إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية؛ بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح، وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (17,450,000) سبعة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع نجلها " هارب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.