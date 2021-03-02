شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عدد 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 6 حالات شفاء من فيروس كورونا، بجانب تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 317 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 107 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» على شفاء عدد 6 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1795 حالة، مع وجود 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و74 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدى، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

وطالب «شوكة» المواطنين بالالتزام بالتعليمات وارتداء الكمامة والبعد عن التجمعات ومخالطة المرضى والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الإرشادات لعدم انتشار المرض، وأنه على كل من يشعر بأى أعراض أو اشتباه في أحدها التوجه إلى المستشفى فورًا.