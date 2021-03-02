شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لنواب الجيزة.. رفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة، لحل الشكوى التي عرضها أعضاء مجلس النواب عن أبوصير وأبوالنمرس بالجيزة، بشأن انتشار القمامة والمخالفات في هاتين المنطقتين وايضا مصرف عزبة مدكور.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إنه في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب، لحل مشكلات القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، تم التواصل مع أجهزة محافظة الجيزة لفحص الشكوى وبدء إجراءات ازالة التراكمات.

بدروه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بقيام ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مع رؤساء المراكز، بالإشراف على عملية رفع المخلفات وتطهير المصرف، مؤكدا أنه في خلال ٣ أيام عمل تم الانتهاء من رفع التراكمات وتطهير جزء كبير من المصرف.

ووجه الوزير الشكر لقيادات محافظة الجيزة لسرعة انهاء شكوى أعضاء مجلس النواب.

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور

وزير التنمية المحلية يستجيب لنواب الجيزة برفع مخلفات أبو صير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور