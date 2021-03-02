شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 4 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فعاليات الاحتفال بـ«اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك في السابعة مساء الخميس، 4 مارس بالمركز الثقافي في بورسعيد، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان، لها، الثلاثاء، إن تقليد الاحتفال بعاصمة الثقافة المصرية يعكس الحرص على استمرار تنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية في جميع ربوع مصر، مضيفة أن الثقافة والفنون بوجه عام تُعد الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها على العقل والفكر المتوازن.

وتابعت وزيرة الثقافة أنه تم إعداد أجندة احتفالية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية، وتشمل كل ألوان الفكر والإبداع، وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة، وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربي، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والادبية في الشعر والقصة وغيرها فضلاً عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الاثرية بالمدينة وغيرها من الأنشطة لتعود المدينة الباسلة درة للثقافة والفنون على أرض مصر، كما تضاف إلى البنية الثقافية للمحافظة العديد من المشروعات التي تخدم أبناءها وضيوفها منها إعادة افتتاح سينما بورسعيد في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة المدينة الباسلة وأيضًا إعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني الجمعة 5 مارس.

وتستهل مراسم الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح وتبدأ بكلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بعدها تكرم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا في وضع بصمات بارزة في مختلف مجالات الإبداع المصري، وهم الدكتورة فايزة أبوالنجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفوري، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفني، ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه التي تعبر عن مشواره الفني بجانب مختارات من أغاني التراث الشرقي بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح، وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020 وتم إرجائها نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا ليتم تفعيلها عام 2021.