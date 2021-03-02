شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأقصر : لا شكاوى من امتحانات الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى طلاب الصف الثانى الثانوى بمدارس الأقصر اليوم من امتحان الأحياء والفلسفة والذي جاء فى متناول الطلاب وبدون تعقيدات، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى حول الامتحان أو منصة التعليم.

واطمأن محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر على سير الامتحانات الالكترونية فى المدارس ال32 الكترونيا، مؤكدا عدم وجود أي معوقات أو مشكلات بنظام الامتحان أو الاتصال بمنصة الامتحان.

ووجه السيد، إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب اثناء اداء الامتحانات وشدد على منع اصطحاب الطلاب لأى كتب خارجية أو مذكرات بخلاف الكتاب المدرسي ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة وتطبيق القانون بحزم فى حالة مخالفة تلك التعليمات، مؤكدا على تواجد أخصائي التطوير التكنولوجي أثناء الامتحان لحل أي مشكلات تتعلق بالدخول على منصة الامتحان وحلها فورا.

ومن ناحية أخرى، لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم أي شكاوى من الطلاب حول المادة أو منصة الامتحان، بجانب أن الامتحانات جاءت مناسبة لجميع الطلاب.