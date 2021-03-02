شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشلاتين يناقش مع أصحاب المخابز إنتاج رغيف مطابق للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بأصحاب المخابز المدعمة والغير مدعمةوذلك لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بإنتاج رغيف خبز صالح للإستخدام للمواطنين طبقا للمواصفات الموضوعة من حيث المواصفات الرسمية لرغيف الخبز وحجم الرغيف_ ووزنه والتسوية الكامله والخميرة المستخدمة ودرجة ملوحة الماء المستخدم في العجين ونظافه معدات الات العجن والتطهير اليومي للخزانات المستخدمه لتخزين المياه والتاكيد على الشهادة الصحية للعاملين بالمخبز ورفع كفاءة المبنى الخاص بالمخبز وأسلوب لتجفيف الخبز المنتج وفرد الرغيف والنظافة اليومية خارج وداخل المخبز وتوقيت توزيع الخبز من الساعة السادسة وليس قبل ذلك مؤكدا عليهم بأنه بخلاف المرور اليومى بواسطة اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والتموين لوزن الخبز ومراجعة حالته يوميا وأكد اللواء شعبان أنه سيوقع عقوبة على المخالفين تصل إلى أغلاق المخبز وتحويله إلى مخبز آخر اذا لم يلتزم بالمواصفات.

حضر الإجتماع مندوب من قسم الشرطة والإدارة الصحية والتموين والحماية المدنية وسكرتير مدينة الشلاتين.