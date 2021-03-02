شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع شركة إماراتية آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمسئولي شركة «بيئة» الإماراتية المعنية بخدمات النظافة والتعامل مع المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الزميتي مدير عام الخدمات بشركة العاصمة، لاستعراض خطة عمل الشركة داخل العاصمة ومقترحات التوسع في العمل داخل جمهورية مصر العربية.

وقد استعرض مسئولو الشركة خبراتها السابقة في مجال ادارة المخلفات بدولة الإمارات العربية، وخطة العمل داخل العاصمة للقيام بأعمال النظافة وإدارة منظومة المخلفات البلدية بها من جمع ونقل ونظافة شوارع، وتدوير ومعالجة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تمنياتها بنجاح تجربتهم في مصر في إدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستقطب الأنظار والاهتمام المحلي والدولي كمدينة مصرية حديثة تمثل عاصمتها للمستقبل.

وأكدت الدكتورة ياسمين على استعداد جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم، وخاصة في تنفيذ حملات التوعية الخاصة بإدارة المخلفات ضمن الحملة القومية «جميلة يا مصر» التي تنفذها وزارة البيئة للتوعية بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الشركة في العاصمة لتطبيقها في محافظات أخرى بعد انتهاء أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات بها.