شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينة على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح «عطية» أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك اختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الابتكار الحضري .

والجدير بالذكر أن جائزة قوانغتشو انطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.