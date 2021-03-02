شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التثقيف والإعلام الصحي يتفقد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء أعمال تنفيذ الحملة القومية ضد مرض شلل الاطفال في منطقة وسط سيناء.

وأكد حمدي، إلى حرص الأهالى في القرى والتجمعات البدوية والمناطق النائية على المشاركة الايجابية في الحملة وتطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال .

من جانبه قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن المثقفين الصحيين منتشرون على مستوى نقاط الحملة لتوضيح أهدافها وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم للقضاء على شلل الأطفال.

أضاف عثمان، أن هناك مشاركة فعّالة وتعاون من مساجد شمال سيناء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تشارك 7 مساجد في الحملة، وتقوم جميع المساجد بالإعلان عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم الأطفال خلال الفترة المحددة لها .