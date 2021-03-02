شكرا لقرائتكم خبر عن 5705 طالبا وطالبة بالصف السادس الابتدائي يؤدون الامتحانات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد إنه أجريت اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف السادس الابتدائى . وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 5705 طالبا وطالبة بالمدارس الإبتدائية المختلفة بإدارات المحافظة التعليمية الخمس في 151 لجنة.

وأشار "النيلى" إلى أنه منذ بدء الامتحانات وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصا على سلامة الجميع، والتأكيد على استعدادات اللجان لاستقبال الطلاب مع توفير المناخ والجو الهادئ لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن اليوم آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية، وستبدأ غدا الأربعاء امتحانات النقل للصف الأول الإعدادى وبعد غد امتحانات الصف الثانى الاعدادى.

فيما تواصل مدارس الوادى الجديد الثانوية امتحانات الصف الثانى الثانوى العام، والثانى الفنى وطلاب المدارس الخاصة وسط إجراءات إحترازية مشددة. وقال وكيل الوزارة إنه يتم أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى بالتعليم الفنى، حيث تقدم لأداء الامتحانات نحو ٢٤٢٨ طالب وطالبة أمام ١٣ لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع اللجان من أعمال تطهير وتعقيم وارتداء الجميع للكمامة والتباعد بين الطلاب.

وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد أنه يواصل طلاب مدارس التربية الخاصة أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثانى الثانوى للصم وضعاف السمع، والصف الثانى الثانوى لطلاب الدمج وسط إجراءات إحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف أن غرفة العمليات تتابع من خلال شبكة سكايب سير الإمتحانات الالكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، على مستوى ٢٧ لجنة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.