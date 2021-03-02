شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار : غلق إداري لمنشأتين فندقيتين و6 منشآت سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة السياحة والآثار الثلاثاء، قرارت بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و6 منشآت سياحية (مطاعم وكافتيريات)، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 منشأة فندقية، وذلك لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.

جاء ذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية وضبط منظومة العمل السياحي.

من جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الوزارة تقوم باستمرار بايفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.