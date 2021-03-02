شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حوادث طرق بالمنيا بسبب الشبورة المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 16 آخرون في حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا، بسبب السرعة الزائد والتخطي الخاطئ، والشبورة المائية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخصين اثنين، وإصابة 16 آخرين، في حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة. نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، والشبورة المائية .

وقد شملت الحوادث مصرع شخصين اثنين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي «الجيش» أمام قرية الشيخ فضل، وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بآخر بطريف فرعي بقرية أسمو العروس بمركز دير مواس، وإصابة 3 آخرين تصادم مكروباص بتوك توك بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن بأبوقرقاص.

كما أصيب طالبان سقطا من سيارة لعدم التوازن أمام الحي المتميز بالمنيا الجديدة، وإصابة 4 أشخاص بواقع مصاب في 4 حوادث فردية، ما بين تصادم وسقوط.

تم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات العامة والمركزية، وتحررت محاضر بالوقائع.