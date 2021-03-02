شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط «التكاتك» غير المرخصة في الزقازيق وبلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتي الزقازيق وبلبيس بمحافظة الشرقية ، حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية ، وضبط التكاتك المخالفة ومصادرة الشيش من المقاهي غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومدير إدارة المرور ، وإدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام ، لرفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، وتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق ، حملة موسعة بالاشتراك مع إدارة المرور، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص ، أسفرت عن ضبط ٨ تكاتك وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس ، بالتعاون مع شرطة المرافق ، حملة لرفع الإشغالات المخالفة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال، وإزالة 79 حالة إشغال، وتحرير محضري بيئة ومحضرين ضد أصحاب مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة ، وتم مصادرة 22 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.