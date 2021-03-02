شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألفًا و842 تلميذًا وتلميذة بالسادس الابتدائي يؤدون امتحانات نصف العام في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا إن 120 ألفا و842 تلميذا وتلميذة بالصف السادس الابتدائي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل 1074 مدرسة في 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأوضح «الرشيدي» أن أداء الامتحانات وسط إجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدا قيام طلاب الصف الثاني الثانوي بأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق داخل 131 مدرسة. كما تواصل مدارس التعليم الفني امتحانات النقل.