شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 7 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه.

- الجوافة 8.50 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.

والفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.

اليوسفي 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيهات.

البرتقال بسرة 6.5 جنيه.