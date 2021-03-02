شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تراكمات القمامة بأبوصير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة لحل الشكوى التى عرضها أعضاء مجلس النواب عن أبوصير وابو النمرس بالجيزة بشأن انتشار القمامة والمخالفات فى هاتين المنطقتين وأيضا مصرف عزبة مدكور.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية للمحافظين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة لحل مشكلات القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع.

وعلى الفور تم التواصل مع أجهزة محافظة الجيزة لفحص الشكوى وبدء إجراءات ازالة التراكمات، ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بقيام إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة مع رؤساء المراكز بالإشراف على عملية رفع المخلفات وتطهير المصرف على مدار اليوم وفى خلال 3 أيام عمل تم الانتهاء من رفع التراكمات و تطهير جزء كبير من المصرف .