الاتحاد الرياضى للجامعات يستضيف مؤتمر "نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية"

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القاهرة - سامية سيد - استضاف الاتحاد الرياضى للجامعات المؤتمر الدولى "نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية" والذى تنظمه كلية التربية الرياضية الجزيرة جامعة حلوان، حيث تم عقد المؤتمر بنظام الهجين، وبحضور (800) مشترك على تطبيق زووم، و(5000) مشترك على وسائل التواصل الاجتماعى من دول "السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، إنجلترا، فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، اليابان".

ومن جانبه أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس المؤتمر الفخرى بالتنظيم المتميز للحدث، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أهم المؤتمرات والأحداث التى تنظمها الجامعة خلال الفترة الحالية.

كما أكد الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات أهمية المحاور التى يناقشها المؤتمر، معربًا عن أمله أن يكون هذا المؤتمر بداية قوية وعلمية للفنون القتالية فى إفريقيا والوطن العربي.

كما أشارت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور والموضوعات المرتبطة بالفنون القتالية، منها: الممارسة والمنافسة للفنون القتالية فى ظل جائحة كورونا، والتطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنية والخططية فى الفنون القتالية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برياضات الفنون القتالية، والاتجاهات الحديثة فى إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.

وشهد المؤتمر اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية(الأوكسا)، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتورة وسام الشيخلى رئيس الاتحاد الدولى لعلوم الرياضة.