شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتحريز قطع من الشيشة وأكواب زجاجية بمقهى خلال حملة في مركز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملاتها لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد

وكشف عماد محمود، رئيس قرية البرجاية عن قيام حملة بتحريز عدة قطع من الشيشة وعدد من الأكواب الزجاجية بمقهى في قرية صفط اللبن التابعة لقرية البرجاية خلال إحدى الحملات، وتحرير محضر إثبات حالة لمخالفة قرارات مجلس الوزراء بمنع استخدام الأكواب والأدوات المشتركة واستخدام أكواب وأطباق من خامات الاستخدام الواحد، وكذلك منع تدخين الشيشة وأشباهها لمنع انتشار العدوى بالأمراض التنفسية.

حملات مفاجئة علي المقاهي بقري مركز المنيا

حملات مفاجئة علي المقاهي بقري مركز المنيا

حملات مفاجئة علي المقاهي بقري مركز المنيا

حملات مفاجئة علي المقاهي بقري مركز المنيا