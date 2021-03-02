شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بالتشديد على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات لمخازن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021، بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية، بالالتزام بحظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات، وتحويلها إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو اتحاد الشاغلين، حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار، أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه إنذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة، وعلى المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ إعلامهم، وإفادة الجهة الإدارية بذلك".

ولفت المحافظ إلى أنه في حالة عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد إليه الجهة الإدارية على نفقه المتسبب، بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية، ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة امتناعهم عن السداد طبقاً لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وذكر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021 أنه في حالة ارتكاب أي مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو اتحاد الشاغلين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة «محضر مخالفة، قرار تصحيح أو إزالة» وإعلانه بإزالة المخالفة، وفي حالة عدم التزامه، يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقة المخالف، طبقاً لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة وحزم.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الكتاب الدوري الصادر، جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، باجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 فبراير الماضي، بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، وطبقاً لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذي للمحافظة رقم 2 بتاريخ 28 فبراير الماضي، وإعمالاً بأحكام القانون 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من ضرورة التزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات، مع الإلتزام بأحكام الكود المصري لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقارات، وعدم استخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له، ويقع باطلاً كل تصرف يكون محله أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به.