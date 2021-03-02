شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 550 طن قمامة وتركيب ١٧عمود إنارة بقرية تلة في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، تم رفع ما يقارب ٥٥٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط تجمع القمامة وشوارع قرية تلة وتوابعها من القرى، خلايا النصف الثانى من شهر فبراير.

وأضاف محمود أن قسم الإنارة تمكن من تركيب ١٧عمود إنارة جديد، وصيانة ٢٠ كشاف و٣ خلايا ضوئية، لرفع كفاءة الطرق وشبكة الإنارة بها لتوفير طرق ميسرة وآمنة للمواطنين، والحد من الحوادث ليلا. وفى سياق متصل، قام قسم التنظيم اليوم بإزالة سور مخالف داخل الحيز العمراني وتم عمل اللازم قانونا.

رفع 550 طن قمامة من قرية وتوابعها بالمنيا خلال أسبوعين فقط

رفع 550 طن قمامة من قرية وتوابعها بالمنيا خلال أسبوعين فقط