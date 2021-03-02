شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية تطلق مبادرة توعية للحد من انتشار كورونا والتعامل مع المخاطر المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مبادرة «وعيك وقاية» للحد من انتشار ڤيروس كورونا والتعامل مع عددٍ من مخاطر المهنة بين العاملين بالهيئة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة برعاية المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي عاطف إمام، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، الدكتور محمد حسين، وتتضمن عددًا من المحاور الخاصة بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بمناطق الهيئة المختلفة.

وتتمثل هذه المحاور في كيفية التعامل مع ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومواجهة الأمراض والمخاطر المهنية، وكيفية التعامل السليم مع الحرائق.

ويقوم بتنفيذ المبادرة فريق عمل من إدارات الجودة والعلاقات العامة بالهيئة، بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر.