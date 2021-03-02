شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأثريين يكشف أكثر المحافظات غنى بالآثار في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن الاكتشافات الأثرية التي حدثت مؤخرًا كانت على أيادي مصرية، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مجال الآثار، بعدما أصبح الكشف من خلال مصريين وبالتالي سيصبح المرجع العلمي لها مصريًا خالصًا.

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء بالإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على لقاء «قناة صدى البلد»، الثلاثاء، أن هناك مناطق معروفة بعينها مليئة بالآثار مثل الشرقية وسوهاج، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي عاشت 4 آلاف سنة حضارة لم تنقطع.

واستكمل حديثه، أن مصر أصل التاريخ، أن جميع متاحف العالم الشهيرة، أهم ما فيها هي الآثار المصرية، مضيفًا «الآثار لا يتم تقييمها بحجمها وإنما بالمعلومة التي تحتوي عليها، وأي اكتشاف آثار دائمًا ما يكون مهم للغاية بغض النظر عن حجمها».