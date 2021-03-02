شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: السيسي قطع الطريق على الراغبين في إثارة فتنة «قانون الشهر العقاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.

وقال «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الرئيس قطع الطريق على الراغبين في إثارة الفتنة بين الحكومة والشعب بتوجيهه الحكيم بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري المثير للجدل.

وأضاف «أبوصدام» أن هذا التأجيل أسعد معظم المصريين وأعطى فرصة لمراجعة مواد القانون، واختيار الوقت المناسب لتنفيذه .

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذا القانون يجب عرضه للحوار المجتمعي على منصات الحوار المتاحة للشعب لتوضيح مواده للرأي العام وتعديل ما لا يناسب الوقت الحالي.

وأكد «أبوصدام» أن الرئيس يثبت في كل الأزمات أنه الأقرب للمواطنين ودائما ما ينحاز للرأي العام، ودوما ما ينتصر لرأي الشارع مهما كان الثمن مؤكدا للداخل والخارج أن أولوياته هي رضا الشعب وان المصلحة العامة فوق كل مصلحة.