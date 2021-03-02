شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد الفلك»: غرة شهر شعبان 14 مارس.. وعدته 30 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي (1442) ستوافق يوم الأحد (14 مارس الحالي)، وعدته ستكون 30 يوما.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة في الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم السبت 29 رجب الحالي، الموافق 13 مارس الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب الشمس في يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 5 و8 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 1و17 دقيقة، ماعدا طهران بإيران فيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.