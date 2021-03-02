شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 83 % من المستهدف.. تجريع 469 ألف و 974 ضد شلل الأطفال ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تجريع 469 ألف و974 طفل بنسبة 83 % ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي تستمر على مدار 4 أيام، حتى غدا 3 مارس، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، بإجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة نحو 566 ألف و444 طفلًا وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة لأخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع، من خلال 193 مركز تطعيم و1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال الأقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد اصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كل أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة، كذلك تذليل أي عقبات تواجهمم، مطالبا المواطنين بالتعاون مع اعضاء فرق الحملة.

و كانت محافظة بني سويف قد نوهت في وقت سابق من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأئمة المساجد خلال صلاة الجمعة، ورعاة الكنائس خلال القداسات بالتنويه عن موعد الحملة وأهميتها للأطفال.