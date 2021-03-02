شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق التعليم الإلكتروني .. دورة تدريبية بـ«تجارية الإسكندرية» عبر زووم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة ريهام عادل، دورة تدريبية الثلاثاء لتطبيق التعليم الإلكتروني لأصحاب مراكز التدريب والمدربين المتخصصين، وذلك عبر برنامج zoom .

وقالت «ريهام»، أن الدورة تتكون من 5 محاضرات، وقام بالتدريب الدكتور أحمد مرادي، نائب رئيس اللجنة، والمدير التنفيذي لشركة «سايتكس» للتسويق العقاري، ومدرس التجارة الإلكترونية في مختلف الجامعات المصرية منذ عام 1999، ومستشار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضحت أنه تم خلال الدورة، التدريب على كيفية تحويل المواد العلمية والتدريبية إلى مواد يمكن عرضها عبر وسائل التواصل وبرامج التدريب، ومن المقرر أن تكون المحاضرة الختامية للدورة 5 مارس الجارى.

وأشارت إلى أن الدورة تعد من المنح المجانية التي تقدمها اللجنة للعاملين بمجال التدريب، وذلك للنهوض بالمتدربين لتجاوز أزمة جائحة كورونا، والتعامل والتدريب عن بعد تحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وكيفية ضمان نجاح العملية التدريبية عن بعد.