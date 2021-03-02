شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة الثقافية» يطلق رسائل من المناطق الأثرية لدعوة السياح لزيارة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر، برئاسة الخبير السياحى محمد عثمان، عن البدء في إطلاق رسائل لدول العالم من الأماكن الأثرية المنتشرة بالمدينة شرقا وغربا، وجاءت الرساله الأولى من معبدالأقصر من الدكتوره تريزا، الباحثة في علوم المصريات، والتى تعمل منذ سنوات مع البعثة الإسبانية بالبر الغربي، والتى تحدثت فبها إلى الإسبان والتعريف بالاثار المصرية.

وتناولت الرسالة جهود الحكومة المصرية في تطوير المعابد المصرية ومنها معبدالاقصر الذي تم تجميع وتركيب عدد ٤ تماثيل بالواجهة الأمامية من خلال المرممين المصريين وإعادة الوضع القديم لهذه الواجهة، بجانب العمل على إعادة تركيب تمثالين صخمين لرمسبس الثانى بالواجهة الغربية. وتناولت الرسالة ان قطاع السياحة يطبق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بصرامة داخل المنشآت السياحية والمقاصد الأثرية والتاريخية والالتزام التام بها للحماية من فيروس كورونا.

ودعت الدكتورة تريزا الاسبان إلى زيارة الاقصر لمشاهدة الحضارة الإنسانية المنتشرة وعشرات المعابد ومئات المقابر التي تحتفظ بألوانها ونقوشها منذ آلاف السنين، بجانب مشاهدة الاكتشافات الحديثة التي تمت في عدة مناطق بالبر الغربى والعديد من المشروعات الأثرية العملاقة بربوع مصر.

ومن جانبه، اكد الخبير السياحى محمد عثمان أهمية السياحة الاسبانية، موضحا ان مطار الاقصر يُستقبل في ٢٧ مارس، و٣ ابريل رحلتان شارتر قادمتان من مدريد وعلى متن كل رحلة ١٢٠ سائح، مشددا انه لابد ان تنظر الدولة جيدا للسوق الإسباني، باعتباره من اهم الاسواق للتدفقات السياحية لزيارة المقاصد الاثرية، لافتاً إلى ان السياحة الإسبانية كانت تعطى لمصر قبل جائحة كورونا اكثر من ٣٠٠ الف سائح في العام، كما ان رحلات اسبانيا لا تقتصر على فصل الشتاء وإنما ممتدة لزيارة المقاصد الاثرية والسياحية خلال فصل الصيف أيضا وهو ما بجب استغلاله جيدا في الفترة المقبلة .

وأشار إلى ان هذه المبادرة تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية، ومنها استعداد الاقصر لاستقبال رحلات دولية وخاصة مطار الاقصر في ظل ما تقوم به لجنة تسويق السياحة الثقافية من تواصل بخصوص انخفاض نسب المصابين بفيروس كورونا في صعيد مصر، كما ان محافظات الاقصر واسوان والبحر الاحمر، وجنوب سيناء تحتل المراكز الاخيرة من بين المحافظات في عدد الإصابات على مستوى الجمهورية.