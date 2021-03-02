شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث التعنت الإثيوبي.. شكري ونظيرته السودانية يعقدان مباحثات بشأن سد النهضة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد سامح شكري وزير الخارجية، ونظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، جلسة مباحثات مهمة، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، ومن المقرر أن تتناول الجلسة بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، بين البلدين الشقيقين، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفياً بين الوزيرين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات بين الجانبين المصري والسوداني، أزمة سد النهضة، والتعنت الإثيوبي، في المفاوضات الدائرة منذ فترة طويلة، وكذلك رغبة إثيوبيا في ملئ المرحلة الثانية للسد في يوليو المقبل، قبل التوصل إلى إتفاق عادل للاطراف كافة، يضمن لدولتي المصب مصر والسودان، الحصول على حصصهما من مياه النيل الأزرق، كما ستتناول المباحثات التوترات على الحدود بين إثيوبيا والسودان، ورغبة السودان، في استعادة أراضية التي تحتلها إثيوبيا منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أيضا أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المصري السوداني، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومخططات ربط البلدين بشبكة طرق دولية، وكذلك التجارة البينية بين أبناء البلدين.