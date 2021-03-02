شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أستاذًا يحصدون جائزة الإشارات المرجعية بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، على منح جائزة الإشارات المرجعية للعام الجامعي 2019- 2020 لـ 15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة وطب الأسنان وقيمتها 25 ألف جنيه لكل عضو.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أن الجائزة تأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتجية للنهوض بالبحث العلمى، ودعم قطاع الدراسات العليا وتشجيعه للباحثين بما يضمن الارتقاء بالمنظومة البحثية لجامعة طنطا ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا إلى أن شروط الجائزة انطبقت فقط على 15 عضو هيئة تدريس، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم للجائزة له H- index في جوجل سكولار وسكوبس لا يقل عن 12، كما لا يحصل عليها سوى عضو هيئة تدريس واحد من كل قسم.