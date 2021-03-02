شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لليوم الثاني على التوالي، تواصل مديرية الصحة في المنيا تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم تطعيم 489 ألفا و207 أطفال بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الأول لانطلاقها، وتستمر الحملة حتى غدا الأربعاء، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال.

قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، يتم تنفيذها من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، حيث يجري متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مع التشديد على الفرق الطبية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.