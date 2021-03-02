شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المقاولات تتسلم مواقع القطار السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شركات المقاولات، صباح اليوم الثلاثاء، مواقع القطار السريع.

وفي وقت سابق، تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة- العلمين» في المسافة من حلوان حتى العين السخنة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار، وكذلك المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

كما ستبدأ شركة سيمنز الألمانية، بالتزامن مع هذه الأعمال، في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بجانب تصنيع وتوريد ٣٥ قطار ركاب سريعة وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.