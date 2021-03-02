شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 4 مخابز بلدية ومخبز سياحي فى مراكز قويسنا والباجور وتلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، على غلق 3 مخابز بلدية بناحية أسطنها وكفر الخضرة بالباجور، وآخر بناحية شرانيس بقويسنا لمدة ثلاثة أشهر، لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي من الدقيق البلدي لمخالفتها الاشتراطات.

ووافق محافظ المنوفية على غلق مخبز سياحي بناحية مشيرف بالباجور لمدة شهر لإدارة النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية في تنفيذ الغلق، ووافق المحافظ على غلق مخبز بلدي بناحية بمم بتلا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.