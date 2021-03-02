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ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية (صور)

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ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، في الإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على المحال والمصانع لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وقال رئيس الحي، اليوم الثلاثاء، إن الحملة استهدفت مصنع مخلل بمنطقة مرغم بحري بالقرب من مصرف غرب النوبارية. وأضاف «الشيخ» أن الحملة تمكنت من ضبط 30 طن زيتون ومخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى استمرار الحملات التموينية على الأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين.

يشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالإسكندرية ضبطت، أمس، 300 كيلو جرام من أسماك «القراض» السامة أو «الأرنب» المحظور صيدها أو تناولها، وذلك في حملة بسوق الحضرة القبلية.

صور- ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية
صور- ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية
صور- ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية
صور- ضبط 30 طن مخلل فاسد في مصنع غرب الإسكندرية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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