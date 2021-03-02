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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت فرق الطلائع بمراكز شباب الاسكندرية، 8 مراكز في المسابقة الغنائية «كنوز مصرية 7»، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس، ونظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في إدارة الطلائع والتى شارك فيها 5000 طليع وطليعة يمثلون 27 محافظة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن المسابقة أعلنت نتائجها النهائية، واسفرت عن فوز فرق الطلائع الممثلة للاسكندرية بـ8 مراكز على مستوى فروع المسابقة الخمسة، حيث فاز بالمركز الاول في مجال الفن التعبيرى مراكز شباب (الحريه وسموحة والشلالات)، وفى مجال الكورال حصل مركز شباب النصر على المركز الأول وجاء المركز الثاني من نصيب مركز شباب الانفوشى، والمركز الثالث تقاسمه مراكز شباب سموحة والحرمين، والمركز الرابع من نصيب مركز شباب الشلالات.

وأوضحت أنه في مجال المسرح حصد مركز شباب المطار المركز الثانى، وفى مجال الموسيقى الوترية كانت النتيجة حصول مركز شباب سموحة على المركز الثانى، وحصل مركز شباب الانفوشي على المركز الثالث، مشيرة إلى أنه شارك من الاسكندرية 11 فريقا يمثلون 300 طليع وطليعة

وقالت أن المسابقة تهدف إلى التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية الدفينة بمحافظات مصر المختلفة .

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)

"طلائع الاسكندرية" يحصدون 8 مراكز فنية بـ"كنوز مصرية 7" (صور)