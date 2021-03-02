شكرا لقرائتكم خبر عن يتضمن إنشاء 3 محاور.. محافظ شمال سيناء: وضع مخطط لتنمية وتطوير مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن وزارة التنمية المحلية تدعم جهود التنمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ شمال سيناء في تصريح له، الثلاثاء، إلى لقائه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في مقر الوزارة بالقاهرة،، حيث تابع الوزير تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

وشدد محافظ شمال سيناء على وضع مخطط لتنمية وتطوير مدينة العريش، يتضمن إنشاء 3 محاور رئيسية طولية على ساحل البحر ومحاور عرضية ليتم الربط وتيسير التحرك بينها بتكلفة 500 مليون جنيهًا.

وتابع محافظ شمال سيناء أن المحور الأول يشمل شارع الفاتح من البوابة الغربية بمدخل العريش وصولا إلى المدخل الشرقي للمدينة عند الريسة على طول الساحل ليتضمن 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة، مضيفًا أن المحور الثاني يشمل شارع الجيش من أمام مديرية الأمن مرورًا بكوبري ضاحية السلام ومستشفى العريش العام ليقطع شارع 23 يوليو ويتجه إلى شارع الساحة الشعبية وميدان العتلاوي وشارع أسيوط وصولا إلى المساعيد، ويتضمن 3 حارات للذهاب و3 حارات أخرى للوصول

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن المحور الثالث: وهو الطريق الدائري خلف المناطق السكنية وصولا إلى ميناء العريش البحري، ويضم 4 حارات للذهاب و4 حارات أخرى للعودة.