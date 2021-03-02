هيئة السلع تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية تسليم من 1-15 مايو

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، أنها تريد شراء زيوت نباتية من خلال مناقصة دولية على أن تصل في الفترة بين أول مايو و15 منه.

وقالت الهيئة إنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس وإن الموعد النهائي لتقديم العروض يوم الخميس.

وأضافت الهيئة أنه على التجار تقديم عروض الأسعار على أساس السداد بخطابات اعتماد تضمن الدفع في غضون 180 يوما وعند الاطلاع، وإنها ستفاضل بين العرضين.